Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın incirliova ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cemil Sekman (63), hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Aydınİzmir kara yolu Gerenkova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakasız motosikletiyle İncirliova'dan Efeler ilçesi istikametine giden kasksız Cemil Sekman, sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen F.C. yönetimindeki 35 FC 151 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Sekman, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sekman'ı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sekman, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen F.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cemil Sekman'ın cenazesi ise, İncirliova Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası İncirliova Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2021-07-12 18:20:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.