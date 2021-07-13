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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Devlet Hastanesi'nin boşaltılan binası yıkılıyor

İHA

Atatürk Devlet Hastanesi'nin boşaltılan binası yıkılıyor

Aydınlılara 28 yıldır hizmet veren Aydın Atatürk Devlet Hastanesi İdare ve Poliklinik hizmetlerinde kullanılan ve geçtiğimiz yıl depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek boşaltılan binanın yıkımına başlandı.

Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşanan deprem sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından verilen rapor doğrultusunda boşaltılan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin idare ve polikliniklerinin bulunduğu bina yıkılıyor. Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "1993 yılından beri yöre halkımıza hizmet vermekte olan hastanemiz idare ve poliklinik hizmetlerinde kullanılan 7368 m alana sahip bodrum+zemin+5 katlı ek 1 poliklinik binamız, 30 Kasım 2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi sonrasında hizmet binasının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekiplerinin incelemesi neticesinde hasar gördüğünün tespiti neticesinde hastanemiz poliklinik binası kontrollü yıkım işlemine başlanmıştır. Hastanemizde sunulan sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeden, yıkım işlemi güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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