Z kuşağı da simitten vazgeçmedi Aydın’da semt pazarlarının en önemli geleneği Köy çocukları asırlardır pazardan simit bekliyor

Osmanlı’daki serüveni 14. yüzyıla kadar dayanan ve saray mutfağından halka açılan simit Aydın’da asırlardır cazibesini koruyor. Yaklaşık 600 yıldan bu yana devam eden gelenek kapsamında semt pazarlarında her gün binlerce simit satılıyor. Fakirinden zenginine her yaştan herkesin severek tükettiği simitçilik de dededen toruna geçen meslekler arasında yerini koruyor.



Aydın’ın en meşhur aperatif gelenekleri arasında yer alan Aydın gevreği cazibesini hiç kaybetmedi. Semt pazarlarındaki simit geleneği dışarıdan Aydın’a gelenler ve manzarayı ilk defa görenler duruma şaşırsa da halk arasında Aydın Gevreği olarak adlandırılan simit Z kuşağının da beğenisini kazandı.



Aydın’ın kırsal köylerinde yaşayanların büyük çoğunluğu bağlı bulundukları ilçede haftada bir kurulan semt pazarına geldiklerinde simit almadan geri dönmeme geleneğine uyunca, Aydın’da simitçilik ayrı bir sektör olma özelliğini koruyor. İl genelinde pek çok fırın sadece simit üretimi yaparken simitçilik Aydın’da binlerce kişinin besin yüzlerce ailenin de geçim kaynağı olma özelliğini koruyor.



Aydın merkez Efeler İlçe merkezi dahil olmak üzere tüm ilçelerinde haftanın belirli günlerinde yıllardır kurulan semt pazarlarında simit tezgahlarının ayrı bir yeri oluyor. Türklere has aperatif olan simidin Batı’nın hiçbir aperatifine yenilmediğini belirten Harun Emeç simitçiliğin dede mesleği olduğunu belirterek “Günlük yaklaşık 10 bin simit üretiyoruz. Özellikle semt pazarlarına inen büyüklerin çocuklara simit götürme geleni olduğundan dolayı çok rağbet görüyor. Susam ve una gelen zamma rağmen semt pazarlarında simidin tanesini 1 TL’ye satıyoruz” diye konuştu.

