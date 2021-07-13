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Aydın’da 17 adet gıda işletmesine 587 bin TL cezai işlem uygulandı

İHA

Aydın’da 17 adet gıda işletmesine 587 bin TL cezai işlem uygulandı

Aydın’da Haziran ayı içerisinde yapılan gıda denetimlerinde mevzuata aykırı davranan 17 gıda işletmesine 587 bin 153 TL cezai işlem uygulandı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2 bin 087 adet gıda üretim yeri, 13 bin 896 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Haziran ayında gıda üretim yerlerine 309 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 599 adet olmak üzere toplam; 2 bin 908 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 100 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 17 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 587 bin 153 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Haziran ayı içerisinde 206 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 336 bin 798,60 kg kuru incir, 71 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 628 bin 498,08 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 277 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 965 bin 296,68 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Haziran ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 36 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 7 adet, üretim yeri ile ilgili 7 adet olmak üzere toplam 50 adet şikâyet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 34 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır.Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 154 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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