Metruk ev yanarak kül oldu

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Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan yangında metruk ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Baltaköy Mahallesi’ndeki metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın bölgesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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