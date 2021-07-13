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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen; "Aydınımıza hizmet etmeyi görev biliyoruz"

İHA

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen; "Aydınımıza hizmet etmeyi görev biliyoruz"

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Aydınımıza hizmet etmeyi görev biliyoruz" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Aydın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özmen, Aydın'a yapılacak spor yatırımları için emeği geçenlere teşekkür etti. Aydın'a hizmet etmeyi görev bildiklerini ifade eden Başkan Özmen, "Efeler Diyarı Aydınımıza ve 17 ilçemize yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, 150 basket potası, yürüyüş yolu gibi projelerin olduğu bir protokol imzalandı. Kıymetli gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri için bu tesislerden azami ölçüde fayda sağlanması amacımızdır. İstiyoruz ki gençlerimiz sporda, kültürde ve sanatta kendilerini iyi yetiştirsinler. Aydınımıza hizmet etmeyi görev biliyoruz. Hizmet etmek, gönüller yapmak gayesiyle çalışıyoruz. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, ilimiz için yapılacak yatırımları Ankara’da takip eden milletvekillerimize ve il müdürlerine, bir çok hizmetin şehrimizde vatandaşlarımız ile bulaşmasına vesile oldukları için teşekkür ediyorum" dedi
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"2023 için belirleyici yol haritamızı çıkarttık"

AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına katılarak 2023 için belirleyici yol haritasını çıkarttıklarını kaydeden Özmen, "7 ve 8 Temmuz tarihlerinde AK Parti Genel Merkez’de Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantının ilk gününde AK Parti Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir başkanlığında bir araya gelerek teşkilat çalışmalarımız ve hedeflerimizi gözden geçirdik. İkinci gününde ise Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantımızda, 2023 yılında yapılacak olan seçim programı ile ilgili çalışmalarımızı belirleyici yol haritamızı çıkardık. Köşk ilçe belediye binamızda il ve ilçe ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte gerçekleşen toplantımızda, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde yapılan toplantının ana maddelerini kendileri ile paylaşarak hem yol haritamızı konuştuk, hem eksiklerimizi gözden geçirdik. Yine yakın bir zamanda da Aydın ilimiz ile ilgili çalışma takvimini genel merkezimiz ile paylaşacağımız bir toplantıyı milletvekillerimiz ve kademe başkanlarımızın katılımları ile birlikte gerçekleştireceğiz. TBMM’nin de kapanmasıyla il milletvekillerimiz ile yaz sonuna kadar sahada olmaya devam edeceğiz. İlçelerimizde mahalle programları, sandık toplantılarına katılıp üyelerimiz, seçmenimiz ve hemşerilerimiz ile bir araya gelerek yol haritamızı değerlendirme şansı bulacağız. Bu süreçte gerek teşkilat mensuplarımız gerek vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini dinleyerek onların da değerlendirmeleri ile eklemeler yapıp yol haritamızı gözden geçirme fırsatı bulacağız" diye konuştu.

"15 Temmuz'u unutmadı"
251 şehit verilen 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde şehitleri anmak için o gün olduğu gibi yine meydanlarda olacaklarını kaydeden Özmen, "Darbe girişiminin beşinci yılında, 15 Temmuz Milli ve Beraberlik Günü'nün gündüzünde il ve ilçelerimizde yapılacak programlar ile şehitlerimizi anıp. Programın devamında gece boyunca Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda valiliğimiz tarafından düzenlenen anma programına katılacağız. Millet iradesine ket vurulmaya çalışılan bu girişim aziz milletimizin duruşuyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bertaraf edildi. Şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize de sağlık ve huzur diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Özmen son olarak 14 Ağustos Cumartesi günü AK Parti’nin 20.yılını parti teşkilatlarının yapacağı programlarda hep birlikte kutlayacaklarını ifade ederek, 20 yılın 19 yılı iktidarda olmak üzere kendilerini destek olan vatandaşlara, parti üyelerine ve partinin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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