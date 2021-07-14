ADÜ Hastanesi’ne araç bağışı yapıldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren özel bir firma, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine pandemi döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı araç bağışında bulundu.
Kovid19 pandemisinde Aydın’ın verdiği başarılı sınavda ADÜ’nün önemli bir görev üstlendiğini belirten şirket, bağışla birlikte sağlık çalışanlarına katkı yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bağış dolayısıyla teşekkür eden ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü, çevre illerden de hasta kabul ederek önemli bir yükü sırtladıklarını belirterek, “Hastanemizin ihtiyaçları pandemi ile birlikte daha da arttı. Bağışçılarımızın tümüne teşekkür ediyoruz. Bağışlanan araç, hastane hizmetlerinde kullanılacaktır. Bu anlamlı bağışları için teşekkür ederiz” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.