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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 asırlık geleneği tektaş yüzüğe sığdırdı

İHA

5 asırlık geleneği tektaş yüzüğe sığdırdı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sanat çalıştayına katılan bir öğretim üyesinin yaptığı, ilçede beş asırlık geleneği temsil eden gelin testisini tektaş yüzük üzerine işlemesi, büyük beğeni kazandı.
Çömlekleri ile ünlü Karacasu’da düğünlerde var olan 5 asırlık gelin testisi geleneği güncel formuna kavuştu. Karacasulu damat adayları bundan böyle asırlık gelenekleri olan gelin testisini tektaş yüzük olarak eş adayına verebilecek. 1. Uluslararası Karacasu Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayı’na katılan ve 2005 yılında Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu Takı Bölümü mezunu olan Kocaeli Üniversitesi Takı Bölümü Öğretim Görevlisi Abdil Saraçoğlu’nun tasarlayarak ürettiği gelin testisi formundaki tektaş yüzük, büyük beğeni kazandı. Hikayesi ile dikkat çeken asırlık geleneğin gelecek nesillere tektaş yüzük formunda taşınacak olması ile ilçe halkını mutlu etti.

“Karacasu’ya vefa borcum var”
Uzun yıllar süren çabanın ardından 3 bin 200 TL’ye mal ettiği tektaş yüzüğün hikayesini anlatan Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu Takı Bölümü 2005 yılı mezunu Kocaeli Üniversitesi Takı Bölümü Öğretim Görevlisi Abdil Saraçoğlu, “Karacasu’daki etkinliğe tesadüfen katıldım. Ancak ben burada zaten 20022005 yılları arasında eğitim görerek mezun olmuştum. Karacasu halkının bana sahip çıktığı ve benim hayatımın şekillendiği ömrümün en güzel iki yılı burada geçti. O yüzden çalıştaya katılarak Karacasu’ya olan vefa borcumu bir şekilde ödemek istedim. Eğitim aldığım dönemde Karacasu’ya özgü gelin testisinin hikayelerini sıklıkla dinlemiştim. Karacasulu damatların yüzyıllarca sevdiklerine gelin testisi ile evlenme teklifi ettiğini ve düğünlerde hediye ettiklerini biliyorduk. Bu testide 3 tane ana ağız var. Ama sadece ortadaki ağız açık, diğer ikisi ise kapalı. Bunun anlamı erkeğin eşine, ‘Kalbim sadece sana ait ve senden başkasına kapalı’ şeklindedir. Ayrıca her iki yanda bulunan 6 adet küçük ağız ise çocukları ve aileyi simgeliyor. Ben de bu tasarımdan yol çıkarak gelin testisini mücevher formuna soktum. Yüzyılların anlamlı evlilik teklifini güncelleyerek yorumlamış olduk. Yine aynı formu kullanarak erkeğin eşine artık bundan sonra hediye edeceği tektaş yüzüğü oluşturdum. Yüzükte, gümüş üzerine altın kaplama yaptım. Üzerine de 0,46 karat pırlanta kesim string kullandım. Bundan böyle damat adayının bu anlamlı gelenekte sevdiğine bu yüzükle evlenme teklifi yapmasını istedim. Çok güzel dönüşler aldık. İnşallah böylelikle Karasu’ya olan gönül borcumu ödemiş olurum” dedi.

“Bu geleneğimiz daha da bir anlam kazandı”
Seramik üzerine eğitim alarak Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden 2016 yılında mezun olan yüksek lisansını tamamlayarak ilçesine hizmet etmeye başlayan seramik sanatçısı Mine Bardak, “Doğma büyüme Karacasuluyum. 9 kuşaktır bu işi yapan çömlekçi bir ailenin kızıyım. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi seramik bölümünden 2016 yılında mezun oldum ve akabinde yüksek lisans eğitimine devam edip 2019 yılında tamamladım. İlçemizde önemli bir gelenek olan gelin testimiz, asırlardır damatların gelinlere hediye olarak verdiği bir hediyelik eşya ya da bir simge halindedir. Bu testinin ana ağzı açık halde ve erkeğin kalbini temsil etmektedir. Kulpların üzerinde bulunan iki kapalı ağız ise erkeğin kalbinin eşinden başkasına kapalı olduğunu anlatmakta. İki tarafında bulunan 3’erden oluşan 6 emzik ise çocuklarını temsil etmekte. Çalıştay esnasında Kocaeli Üniversitesi'nden kuyumculuk ve takı tasarımı bölümünden hocamız Abdi Saraçoğlu'nun bu geleneği yüzük haline getirmesi hem bizler için hem de Karacasu çömlekçiliği için çok güzel bir çalışma oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu geleneğimiz daha da bir anlam kazandı. Eline emeğine sağlık diyoruz ve kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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