Pandemi sonrası düğün salonu ve organizasyon firmaları ile sarraflar tarihin en yoğun günlerini yaşamaya başladı

Aydın’ın Kuşadası İlçesinde pandemi sonrası yeni normalleşme dönemine girilmesinin ardından aylardır ertelenen düğünler, düğün salonlarında ve sarraflarda ciddi yoğunluk oluşturdu.

Ülke genelinde pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıldır en mutlu günlerini ertelemek zorunda kalan gençler pandeminin sona ermesi ile birlikte adeta düğün yapma yarışına girdi. Vakti gelen ve ertelenen düğünlerle birlikte eskiden günlük ya da hafta sonu kiralanan salonlar şimdilerde saat ile kiralanmaya başladı. Bir sezonda yaklaşık 4 sezonluk düğün bir anda yapılmaya başlayınca da organizasyon firmalarından sarraflara kadar pek çok sektör tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Yoğunluğun olukça memnuniyet verici olduğunu ve en büyük dileklerinin bir daha kapanma yaşanmaması olduğunu belirten kuyumcu esnafı Salih Çetin, "Ekonomik nedenlerden dolayı çok fazla yoğunluk ama şu anda bilezik ve gram altın çok satılıyor. Altın takma geleneği bizdeim toplumumuzda çok önemli bir gelenek. İnsanlar gelenekleri yerine getirmek için ellerinden geldiği kadar çaba sarf ediyorlar. Takı takmak isteyenlerin tercihi genelde gram altın oluyor" dedi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim kurulu Üyesi Serdar Köroğlu, ise “Geçen yıl ertelenen düğünler bu sezona yapılmaya başladı. Bu sene çok ciddi bir talep artışı var. Özellikle 1 Temmuz’dan sonra yeni genelge ile düğünlerdeki yemek yeme organizasyonlarının da açılması ile beraber düğünler geçmiş yıllara göre inanılmaz derecede bir yoğunluk kazandı" diyerek yoğunluğun aylardır siftahsız günler geçiren esnafı da sevindirdiğini belirtti.

Kuşadası’nda kır düğün salonu sahibi Seydi Yıkılmaz ise beklentilerinin büyük olduğunu 2 yıldır ertelendiği için bekleyen düğünlerin bu önümüzdeki süreç içerisinde yapılmasının beklendiğini söyledi.

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