Kuşadası’nda pandemi sonrası ilk tiyatro oyunu

Kuşadası Belediyesi, Aziz Nesin hikayelerinden uyarlanan ve Nesin’in yaşamından kesitlerin aktarıldığı “Aziz Nesin Kabare” isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.



Kuşadası Belediyesi, korona virüs pandemisi nedeniyle uzun süre tiyatrodan uzak kalan sanatseverleri muhteşem bir oyunla buluşturdu. İzmir Halk Tiyatrosu tarafından Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sahnelenen “Aziz Nesin Kabare” isimli oyuna tiyatro izleyicisi yoğun ilgi gösterdi. Cengiz Toraman’ın uyarlayarak yönettiği 2 perdelik müzikal tiyatroyu, çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Gençlik Kolları Başkanı Simge Mıkıroğlu ve Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan izledi. Aziz Nesin hikayelerinden uyarlanan tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

“Sanata desteğimiz sürecek”

Oyunu büyük bir keyifle seyrettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Öncelikle hepinize belediye başkanımız Ömer Günel’in selamını iletmek istiyorum. Usta kalem Aziz Nesin’in hikayelerini anlatan ve toplumsal sorunların ele alındığı oyun bizleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Bu güzel oyunun burada sahnelenmesine vesile olan herkese ve değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Zor günlerden geçiyoruz. Bu süreçte sanata desteğimizi hiç kesmedik. Sanatçının her daim yanında olduk. Desteğimiz her zaman sürecek” diye konuştu.

