Rektör Aldemir; “15 Temmuz tarihin en alçak saldırısıdır”

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Darbeler ve Sosyolojik Etkileri’ panelinde konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “15 Temmuz alçak saldırısıdır” dedi.



ADÜ’de 15 Temmuz 2016’da Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla ‘Darbeler ve Sosyolojik Etkileri’ paneli düzenlendi. Panel öncesinde 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından fotoğraf sergisini gezen Rektör Aldemir ve beraberindekiler fotoğrafları tek tek inceledi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panelin açılış konuşmasını ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yaptı. 15 Temmuz’da vatanın bölünme bütünlüğü için sokaklara çıkarak mücadeleye katılan herkesi asla unutmayacaklarını ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yarın devlet ve millet hayatında gördüğümüz en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümü. Bir yandan milletin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hüznünü birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi, ebediyete uğurladığımız vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanca verdikleri mücadelede gazilik unvanıyla şereflenen kardeşlerime de Rabbim'den sağlık ve afiyet temenni ediyorum. O gece darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara, saldırganların yöneldiği her yere akın akın koşan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hayatının baharındaki körpe fidanlardan bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen aksakallı büyüklerimize kadar, bu mücadeleye katılan insanlarımızın hiçbiri asla unutulmayacaktır” dedi.



“15 Temmuz'u anlamak için, bu topraklardaki bin yıllık mücadelemize bakmak gerekir”

15 Temmuz'u anlamak için, bu topraklardaki bin yıllık mücadelelere bakılması gerektiğini ifade eden Rektör Aldemir, “Ülkemizin dört bir yanında 15 Temmuz'u hatırlamak ve hatırlatmak için meydanlara, caddelere, mahallelere, pek çok esere konulan isimler de bu anlayışın yansımalarıdır. Çünkü, milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı destan, öyle sıradan bir darbe teşebbüsü ve onu bastırma hikayesi değildir. 15 Temmuz'u anlamak için, bu topraklardaki bin yıllık mücadelemize bakmak gerekir. Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları Türkiye'nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki daha bitmedi; bu milletin daha söyleyecek çok sözü var. Bu milletin, daha hayata geçirecek çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var. Çünkü bu millet yüreği ve bileği güçlü olmanın yanında arkasında ancak gönül gözü açık olanların fark edebileceği dua ordusu olan bir millettir” diye konuştu.



Rektör Aldemir’in konuşmasının ardından ADÜ Söke İşletme Fakülktesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'un oturum başkanlığını yaptığı panel, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Kayhan Delibaş, Aydın İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgenoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Kemal Ramazan Haykıran ve Adnan Menderes Demokrasi Müze Müdürü Doktorant Bircan Kayacan'ın konuşmaları ile son buldu.

