Voleybol Milli Takım Oyuncusu Meryem Boz’a Başak Koleji öğrencilerinden sürpriz

Başak Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, milli takımlarda küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden, Meryem Boz’a Tokyo 2021 Olimpiyatları öncesi Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda bulunan duvar resmi ile sürpriz yaparak, başarı dileklerinde bulundu.



Geçtiğimiz yıl, milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Meryem Boz, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Vakıfbank Kadın Voleybol Takımında forma giyiyor. Başarılı sporcuyu yakından takip eden, ulusal ve uluslararası çapta katıldığı maçlarda en az Meryem Boz kadar heyecanlanan ve onu destekleyen Başak Anadolu Lisesi Spor Kulübü öğrencileri, kapalı spor salonlarında ayrılan duvarın önünde fotoğraf çekilerek bu yılki olimpiyatlarla ilgili heyecan ve mutluluklarını paylaştı.



Akademik başarı kadar spor, müzik, resim gibi başarıların da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başak Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay, “Anadolu Lisesi öğrencilerimizin ders ve sınavlarında başarılı olmasını çok önemsiyoruz. Ancak hayatın sadece sınavlardan oluşmadığının bilincini çocuklarımıza aşıladığımız gibi onların sportif ve diğer tüm faaliyetlerini de okul olarak her daim destekliyoruz. Çocuklarımızın bedensel olarak iyi hissetmesi onların diğer tüm derslerinde ve etkinliklerinde pozitif etki oluşturuyor. Anadolu Lisesi binamız derslikler dışında, öğrencilerimizin kendini ifade etme özgürlüğünü sağlayacakları, keyifli vakit geçirecekleri pek çok bağımsız alandan oluşuyor. Bu alanlardan birisi de onların fikirlerine başvurarak oluşturduğumuz Meryem BOZ köşesi. Kendisini okulumuzda ağırlamayı çok istedik ancak pandemi sebebiyle henüz bir araya gelemedik. Meryem hanıma olan sevgilerini her zaman dile getiren, O’nu rol model alan öğrencilerimiz Tokyo Olimpiyatları öncesi başarı mesajlarını iletmek istediler ve biz de hemen bir fotoğrafla kendisine güzel dileklerimizi yolladık. Meryem Hanım gibi önemli sporcuları öğrencilerimizle tanıştırmaya ve çocuklarımızı istedikleri alanlarda başarılı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, Meryem Hanıma Başak Ailesi olarak başarılar diliyoruz“ dedi.



Başak Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri de, Boz'u çok sevdiklerini ifade ederek Tokyo’da yapılacak olimpiyatlarda yine başarılı olacağına inandıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.