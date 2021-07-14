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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da aşılama çalışmalarına katkı sunanlar unutulmadı

İHA

Aydın'da aşılama çalışmalarına katkı sunanlar unutulmadı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların aşı olması için çaba sarf eden aşı ikna gönüllülerine, aşının önemini belirten broşürler dağıtan sağlık çalışanlarının çocuklarına ve muhtarlara teşekkür belgesi verildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Aşılama çalışmalarında aşı ikna gönüllüsü olan vatandaşlar da ekiplere yardımcı olarak vatandaşları aşıya yönlendiriyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı ikna gönüllüleri olarak vatandaşlara, broşür dağıtıp aşı olmaları için yoğun gayret ve çaba sarf eden sağlık çalışanlarının çocuklarına ve Orta Mahalle Muhtarı Mustafa Nuri Fırtına, Ovaeymir Mahalle muhtarı Lokman Karataş ile Meşrutiyet Mahalle Muhtarı Mitat Akgül'e vermiş oldukları destek için teşekkür belgesi takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Korona virüsü el birliği ile kurallara uyarak ve aşılanarak yenebileceğimizi bir kez daha hatırlattı.

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