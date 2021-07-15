AK Parti Milletvekili Savaş'tan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



15 Temmuz gecesi Türk milletinin eline az rastlanır bir kahramanlık destanına imza attığını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimiz, eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı, vatanımızın istiklali ve istikbali uğruna eşine az rastlanır bir kahramanlık destanına imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşsiz liderliğinden cesaret alan aziz milletimiz, tereddüt etmeksizin ellerinde bayraklarla meydanlara inmiş; vatanımızın her bir köşesini korumaya almış; bu vatan haini, ihanet şebekesi FETÖ mensubu teröristlere karşı tarihin en büyük derslerinden birini vererek Türkiye’nin geçilemeyeceğini bir kere daha göstermiştir. İstiklal Harbi’nde olduğu gibi 15 Temmuz Gecesi'nde de milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır. İstiklal ve istikbalimize göz diken kim varsa her birine, bu vatan topraklarından bir karış toprak dahi alamayacakları açıkça gösterilmiştir. Milli iradenin bu tarihi zaferi, milletimizin hafızalarında ve vicdanlarında unutulmayacak bir yere sahiptir. 15 Temmuz Gecesi’ni tam anlamıyla idrak ederek gelecek nesillerimize büyük bir gururla aktarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerimle, vatan ve bayrak savunmasındaki bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. 15 Temmuz Destanı’na imzasını atan aziz milletimize ve milletinin güçlü lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

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