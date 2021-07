Ürküp faytonla birlikte kanala düşen at boğuldu, sahibi son anda kurtuldu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosikletten ürküp yol kenarındaki sulama kanalına düşen faytona bağlı at boğuldu. Atın sahibi Kadir Elmas (51) ise son anda faytondan atlayarak kurtuldu.

Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi Kanal Yolu'nda faytona bağlı at, yanından geçen motosikletten ürktü. Faytonla birlikte sulama kanalına düşen at, boğuldu. Sahibi Kadir Elmas ise son anda faytondan atlayarak kendini kurtardı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, vinçle atı ve faytonu kanaldan çıkardı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Atın sahibi Kadir Elmas, "Atım sulama kanalında boğularak can verdi. Bir can gitti, çok üzgünüm. Benim canımdan çok sevdiğim kızım öldü. İnanın ki çok üzgünüm. O benim kahrımı çekiyordu. Benim her şeyimdi" dedi.

At, Nazilli Belediyesi ekiplerince uygun bir alana gömüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

