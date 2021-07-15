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Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda iş yoğunluğu yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi bıçakçılardan önemli uyarılar

İHA

Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda iş yoğunluğu yaşanıyor Kurban Bayramı öncesi bıçakçılardan önemli uyarılar

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, bıçak satıcıları doğru bıçak kullanımı için vatandaşları uyardı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu. Kurban Bayramı öncesi işleri artan Aydınlı bıçak ustaları, doğru bıçak kullanımına dikkat çekti. Bıçakçılar, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve kurban kesiminde kaza yaşanmasının önüne geçilmesi için, kaliteli çelik ve keskin bıçakların kullanılması gerektiğini tavsiye etti.
Yapılacak işleme göre bıçakların da farklılık gösterdiğini kaydeden bıçak ustası Arzu Karakaya, "Kurban Bayramı öncesi yoğunluğumuz biraz biraz başladı. Haftaya daha yoğun olacağımızı düşünüyoruz. Bizim için müşterilerimizin bıçakları kullanım alanları çok önemli. Her gelen müşterimize bıçağı öncelikle nerede kullanacaklarını soruyor, ona göre bıçak öneriyoruz. Kullanacakları yere göre bıçağın çeliğine, kaydırmaz saplı olmasına önem veriyoruz. Mesela kesim bıçağı ayrı, sıyırma bıçağı ayrı, et doğrama bıçağı ayrı ve sebze bıçağı da ayrı. Hepsinin işlevi farklı olduğu için herkesin kullanım alanına göre bıçak seçmeleri gerekiyor" dedi.
Kurban kesilecek olan bıçağın gayet keskin olması gerektiğini belirten Karakaya, "Bıçak, kurban edilecek hayvanı incitmemeli ve tek hamlede işlem gerçekleştirilmeli. Kurban kesiminde ve etlerin işlenmesinde bıçağın kalitesi ve keskinliği çok önemli. Kalitesiz ve kesime uygun olmayan bıçakla kurban kesimin yapılmaya kalkılırsa hayvana eziyet olur, ki bu dinimizce uygun olmayan bir durumdur. Eski bıçaklar da bayram öncesi kurban kesimi ile uğraşacak kişilerin herhangi kaza yaşamaması için mutlaka bilenmeli ve keskinleştirilmeli" dedi.

"Görünüm değil, çeliği önemli"
Bıçağın görüntüsünden çok çeliğinin önemli olduğunu belirten Karakaya, "Halkımızın büyük bir çoğunluğu maalesef herhangi bir şey satın almadan kalitesine değil fiyatına bakıyor. Bu bizim işte de böyle. İş yerimize gelen birçok müşterimiz ilk olarak fiyatlarını soruyorlar. Kimileri de görünüşüne kanıp kurban kesimine ve et işlenmesine uygun olmayan bıçakları almak istiyorlar. Bizler de kendilerini bilgilendirerek doğru bıçak almaya yönlendiriyoruz. Bıçak alırken fiyatına değil, çeliğin kalitesine bakılmalıdır. Bizim için her ne kadar satış önemli olsa da insan hayatına mal olabilecek kazaların yaşanmasını hiç birimiz istemeyiz. Bıçaklarımız kalitesine ve boyutuna göre değişiyor. 10 TL'den başlayıp 300 TL'ye kadar giden bıçak çeşitliliğimiz var. İthal bıçaklar da dolar kuruna bağlı olarak yerli üretime göre biraz daha maliyetli" diye konuştu.
Öte yandan, bıçak ustası Karaya, bıçak bileme fiyatlarında geçen yıla göre herhangi bir değişiklik yapmadıklarını sözlerine ekleyerek bıçak bileme 4 TL, satır, tahra ve balta bilemelerini de 10 TL'den yaptıklarını söyledi.

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