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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz Şehitleri Aydın'da anıldı

İHA

15 Temmuz Şehitleri Aydın'da anıldı

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminin 5'nci yıldönümünde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.
Aydın Valiliği 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 5'inci yılında şehitleri anma programı gerçekleştirdi. Tellidede Mezarlığı’nda düzenlenen programda şehitler anılırken milli birlik vurgusu yapıldı. Programda ilk olarak Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği tarafından şehitliğe çelenk koyuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu tüm şehitler için dua etti. Aydın protokolü ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Aksoy, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra Tellidede Mezarlığı’nda bulunan şehitlik defterini imzalayan Vali Aksoy, şehitlik defterine şu notları yazdı; “Aziz şehitlerimiz mukaddes vatanımız uğruna en değerli varlığınızı canlarınızı vererek şehadet mertebesine ulaştınız. Uğruna can verdiğiniz değerleri kıymetli emanetinizi sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevi olduğunu bilincindeyiz. Şanlı tarihimizde nice zaferleri bize armağan eden vatanın bölünmez bütünlüğü milletimizin istiklali ve istikbali için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen siz aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, açtığınız aydınlık yolda ilerleyeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun.”
Tellidede Mezarlığı Şehitliğinde başlayan ziyaret programı Kemer Mezarlığı Şehitliği, Yedi Eylül Şehitler Abidesi, Çanakkale Şehitlik Abidesi ziyaretleri ile devam etti. Gerçekleştirilen anma programına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Garnizon Komutanı Hakkı Haktan Armağan, Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı.

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