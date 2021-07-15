“O gece Türk milleti bir kez daha esir alınamayacağını dünyaya göstermiştir”

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda ““15 Temmuz 2016 gecesi Türk Milleti bir kez daha tüm dünyaya esir alınmasının mümkün olmayacağını ispatlamıştır. Türkiye geçilmez” dedi.

Aydınlı Mehmet Hoca olarak bilinen Mehmet Pala, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yayınlandığı mesajında, “Bu aziz millet, tarihinde pek çok badireler atlatmıştır. 15 Temmuz kalleş darbe girişimi, milletin göğsüne saplanmak isteyen Siyonist hançeriydi. Bu kalleş hançeri tutan eller ise yurt dışından yaşanan gelişmeleri seyrettiler. O şanlı gecede bu aziz millet tüm dünyaya esir alınamayacağını, iradesine her zaman sahip çıkacağını bir kez daha ispat etmiştir. 15 Temmuz küffara Çanakkale’yi, Malazgirt’i, İstanbul’un, Belgrad’ın, Rodos’un fethini bir kez daha hatırlatmıştır. İstiklal Marşımız da olduğu gibi, ‘Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın’ diyen milyonlarca vatandaşımız tankların önüne canlarıyla siper olmuşlardır. FETÖ’cü alçakların hevesleri kursaklarında kalmıştır. Eşlerini katalogdan seçen hainlerin ülkeyi teslim alma hevesiyle kalkıştığı ancak donatlet teslim olduğu günün adıdır 15 Temmuz. Türkiye’nin önüne geçmek, esir almak isteyenlerin heveslerinin kursaklarında kaldığı günün adıdır 15 Temmuz. Bu millet Allah’ın izni ve inayetiyle ebediyete kadar var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimizi, saygı ve rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şifa ve uzun ömürler diliyorum. Türkiye geçilmez” ifadelerini kullandı.

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