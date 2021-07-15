Söke'deki kazada otomobil bariyerlere çarptı

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Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada virajı alamayan sürücü bariyerlere çarptı. Aracın ön tarafı hurdaya dönerken, sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Fevzipaşa Mahallesi Kuşadası çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. kontrolündeki 09 AR 196 plakalı otomobil Kuşadası’ndan Aydın’a seyir halindeyken virajı fark edemeyince demir bariyerlere çarptı. Sürücü A.A. kazada şans eseri yaralanmadı.

Aynı yolda sürekli kaza yaşandığını söyleyen vatandaşlar yetkililerin daha fazla önlem almasını istedi.

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