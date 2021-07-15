Nazili'de tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana da sıçradı (2)

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HAVADAN MÜDAHALE DURDURULDU

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tarım arazisinde başlayan ve rüzgar nedeniyle makilik alana sıçrayan yangın etkisini sürdürmeye devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterler ile yapılan müdahalenin durdurulduğu öğrenildi. Bölgede bulunan 30 arazöz, 3 dozer, su tankları, belediyeye ait 2 itfaiye aracı ve çok sayıda personelle yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2021-07-15 21:59:16



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