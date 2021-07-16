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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaptırdığı taş fırın ocağı ile köylerdeki şehirleşmeye dikkat çekti

İHA

Yaptırdığı taş fırın ocağı ile köylerdeki şehirleşmeye dikkat çekti

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Madran Dağı’nın eteklerinde yer alan Karacaören Mahallesi’nde yörük kültürü yaşatılmaya devam ederken, köylerdeki şehirleşmeye dikkat çeken bir hayırsever ise mahallesine yaptırdığı taş fırın ocağı ile takdir topladı.
Geçmişte köylerdeki imece usulünün ön plana çıktığı taş fırınlar, hem sosyalleşme alanları hem de evlenme çağına gelen genç kızlara işin inceliklerinin öğretildi adeta eğitim alanlarından olurken, şehirleşme ile birlikte köylerdeki birçok gelenekler de yok olmaya başladı. Yok olmaya yüz tutan bazı gelenekler ise Aydın’ın Yenipazar ilçesinde ve Madran Dağı’nın eteklerinde yer alan Karacaören Mahallesi’nde yaşatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda mahalle sakinleri de örf ve adetlerin unutulmaması adına gençlere örnek olmaya devam ediyor.
Şehirleşmenin kötü yanlarına dikkat çekmek ve geleneklerin unutulmaması amacıyla harekete geçen bir hayırsever ise vatandaşların ortak kullanımı için yaptırdığı taş fırını ile takdir topladı. Modernleşme ile birlikte yok olan geleneklere dikkat çekmek adına örnek bir davranış sergileyen hayırsever, nohut mayasından elde edilen köy ekmeği geleneğinin de devam etmesini amaçlıyor.
“Kendi ekmeğimizi kendimiz pişiriyoruz”
Mahallesine yaptırdığı taş fırın ocağı ve örnek davranışından dolayı hayırsever mahalle sakinine teşekkür eden Muhtar Mustafa Kıroğlan ise “Köyümüz örf ve geleneklerine bağlı, damak tadı yörük yemeklerine uygun bi yerdir. Buralarda hala daha kimyasal olmayan ve hemen her evin bahçesinde bulunan taş fırınlarda kendi ekmeğimizi kendimiz pişiyoruz. Mahallemizde de yaklaşık olarak 78 tane taş fırınımız var ve tamamı hayırseverler tarafından yapılmıştır. Son olarak da ismini vermek istemeyen bir hayırseverimiz de vatandaşlarımızın kullanabilmesi ve bu bölgedeki ihtiyacın giderilmesi için mahallemize bir taş fırını yaptırmaya karar verdi. Biz de muhtarlık olarak bu konu ile ilgili kendisine yardımcı olduk. Şuan için yapım aşaması devam ediyor ve en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Taş fırının yapılışındaki amaç ise kimyasal olmadan yani nohut mayası ile mayalanmış hamuru ekmeğe dönüştürmek ve yörük kültürüne uygun damak tadını hala daha yaşatmak. Hayırsever amcamızın da evinin bulunduğu bölgede taş fırın ocağı olmadığı için böyle bir hayır yapmaya karar vermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Ustalığın son temsilcilerinden”
Mahallenin son taş ustalarından olan 85 yaşındaki Ahmet Emeksiz’in de hem fırını yaptığını hem de çocuklarına mesleğinin püf noktalarını aktardığını da sözlerine ekleyen Muhtar Kıroğlan; “Taş fırını ustalığı, emek, bilgi ve deneyim isteyen bir meslek. Bu mesleğin son duayenlerinden olan 85 yaşındaki mahalle sakinlerimiz Ahmet Emeksiz amcamız taş fırınımızın yapımına başladı. Ahmet amca bu bölgenin en eski taş yapı ustalarından. Köyümüzde de birçok yapıda emeği vardır. Zamanında da birçok taş ev ve ahır yapmış. Yani taş ile ilgili bütün faaliyetleri yapmış ve kendisini geliştirmiş. Son nesil olarak oğullarına bu işi öğretiyor. Ahmet amcamız gerçekten bu işin son duayeni. Yenipazar’da başka taş ustası yok bununla ilgili. İnşallah oğluda bu işi kavramıştır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

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