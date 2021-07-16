ADÜ öğretim üyelerinin editörlüğünü yaptığı kitap yayımlandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğretim üyelerinin editörlüğünü yaptığı ‘Turizmde Yeni Umut: Sağlık Turizmi’ adlı 2 cilt olarak yayınlanan kitap için tanıtım etkinliği düzenlendi.



Sağlık turizmi sektörü ve eğitimine büyük katkı sağlaması amaçlanan kitabın editörlüğünü ADü Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı, Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, Davutlar MYO Öğr. Gör. Dr. Ayşe Arslan ve Davutlar MYO Öğr. Gör. Dr. Erhan Coşkun yaptı. Etkinlikte; Sağlık Turizmi yüksek lisans öğretim üyeleri ve öğrencileri başta olmak üzere Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi, Nazilli İİBF, Nazilli MYO, Söke Sağlık Hizmetleri MYO, Aksaray Üniversitesi İİBF, Beykent Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra başhekim yardımcısı, diyetisyen, avukat, sağlık bilimi uzmanı gibi alanda hizmet veren uzmanların yer aldığı geniş çaplı bir çalışma olduğu ifade edildi.



Bölüm yazarlarının katılımıyla gerçekleşen tanıtım etkinliği, katılım gösteren yazarlara kitap takdimi yapılmasının ardından sona erdi.

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