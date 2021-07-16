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Restoranına gelen husumetlisini, silahla öldürdü

DHA

Restoranına gelen husumetlisini, silahla öldürdü


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Efeler ilçesinde restoran sahibi Mete A. (35), iş yerine gelen para meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mehmet Savaş´ı (41) tabancayla boynundan vurup öldürdü.
Olay, saat 01.30 sıralarında Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Savaş para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mete A.'nın işlettiği restorana gitti. Bir süre sonra taraflar arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkartan Mete A., Mehmet Savaş'a bir el ateş etti. Savaş, boynuna isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığıldı. Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Savaş, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Mehmet Savaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Mete A., suç aleti tabanca ile polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-07-16 12:59:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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