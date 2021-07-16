ADÜ Ziraat Fakültesi '2020-2021 Eğitim Yılı Mezuniyet Töreni' gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi 20202021 Eğitim Yılı Mezuniyet Töreni, ADÜTV ve Ziraat Fakültesi sosyal medya kanalı üzerinden canlı yayınla gerçekleşti.



İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir genç ziraat mühendislerine, “Ülkemizin gelecek vizyonun da önemli bir yere sahip olacaksınız. Pandemi süreci bize üretimin ne kadar kıymetli olduğunu ifade etti. Hayatınızın merkezine bu düsturu alacağınızı ve ülkemizin geleceğine yapacağınız katkılardan eminiz. Sizlerle gurur duyuyor ve meslek hayatınızdan başarılar diliyorum. Yolunuzun her daim açık olsun” sözleri ile seslendi.



"Dünyayı anlayan bilimsel bilgiler kazanmış gençler yetiştirdik"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ise mezun öğrencilerin ailelerine, “Çok kıymetli anne ve babalar çocuklarınızı meslek sahibi olabilmeleri için bize emanet ettiniz. Eğitim hayatı iyi ve profesyonel bireyler yetiştirmek için elimizden geleni yaptık. Onları dünyayı anlayan bilimsel bilgiler kazanmış, farklı bakış açıları geliştirmiş, kültürel birikimleri ile bilgi ve becerilerini sağlamlaştırmış, kendine güvenen vatanını ve milletini seven, toplumsal değerlerimizi özümseyen ve önemseyen bireyler haline getirmeye çalıştık” cümleleri ile hitap etti.



"Ülkemizde çitlik içerisinde eğitim veren tek ziraat fakültesiyiz"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ise, “Biz ülkemizde çiftlik içerisinde eğitim yapan tek Ziraat Fakültesiyiz. Hem pratik hem de uygulamalı eğitim vererek ülkemize en iyi ziraat mühendisleri yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.



Dönem birincisi öğrenci Canan Bakırcı’nın mezunlar kütüğüne 20202021 dönemi için plaket çakmasının ardından 9 bölümden mezun olan öğrencilerin isimleri okundu. Tören, kep atma görüntüleri ile sona erdi.

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