Başkan Çerçioğlu’ndan kuraklık uyarısı: “Suyu tasarruflu kullanın”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dünya genelinde yaşanmakta olan kuraklığa dikkat çekerek suyun dikkatli kullanılması uyarısında bulundu ve bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında Aydın'da şiddetli kuraklık yaşandığının altını çizerek şunlara yer verdi: “İklim değişikliklerinin dünyada oluşturmuş olduğu olumsuzluklar, ülkemizde de gün geçtikçe daha fazla hissedilmeye başlamıştır. Yağış miktarlarının azalması ilimizde bizleri ciddi anlamda kuraklık ile karşı karşıya bırakmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu verilere göre yapılan değerlendirmede Aydın ilinin büyük bir bölümünün olağanüstü kuraklık, diğer yerlerinde ise çok şiddetli kuraklık ve şiddetli kuraklık kategorisine girdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra yağışların yeterli düzeyde olmaması nedeniyle yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda azalmalar yaşanmaktadır. İlimiz genelinde kullanılan 1271 adet içme suyu kuyumuzda da su miktarında yüzde 35 oranında azalma olmakla beraber geçen yıl itibarı ile 79 adet içme kuyusu suyun tükenmesi sonucu tamamen kurumuştur. İlimizde yağış miktarının yıllık ortalama yağış miktarının çok altında kalması, mevcut su kaynaklarımızı her zamankinden daha fazla korumaya, daha fazla tasarruf etmeyi zaruri duruma getirmiştir.

İlimiz genelinde sağlamış olduğumuz içme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması, vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri yaşamakta olduğumuz kuraklığın etkisini azaltacak, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın korunmasını sağlayacaktır”

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