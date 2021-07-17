Başkan Öndeş’ten işçilere ikramiye müjdesi

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bayram tatili öncesi son mesai gününde işçilerin bayramlarını kutlayarak, bir de müjde verdi. Belediye işçi ve şirket personellerine yasal olarak ödenecek olan Kurban Bayramı ikramiyelerinin Arefe Günü yani 19 Temmuz Pazartesi günü itibariyle hesaplarına yatırılacağını söyledi.



İkramiye müjdesi ile personellere çifte bayram yaşatan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş “Ülke olarak ekonomik anlamda zor zamanlar geçirdiğimiz bugünlerde yerel yönetimler olarak bizler de bu durumdan doğrudan etkileniyoruz. Ancak göreve geldiğimiz günden bugüne önce emek ve alın teri diyerek personellerimizin ödemelerini, emeklerinin karşılıklarını eksiksiz alması için bu konuya hassasiyetle yaklaştık. Bu çerçevede işçilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 19 Temmuz Pazartesi günü yani Arefe Günü hesaplarına yatıracağız. Tüm personellerimizin, onların kıymetli ailelerinin ve halkımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.

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