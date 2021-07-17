Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı Kocagürlü çocukları belediye tıraş etti, muhtar yıkadı

Aydın'ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde yaşayan 50 çocuk Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tıraş edildi. Tıraşı biten çocukları , Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ise yıkayıp serinletti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları kapsamında Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı'nın talebini geri çevirmeyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, AYBA ekiplerini mahalleye yönlendirerek 50 çocuğa bayram tıraşı yaptırdı. Muhtar Akrancı da tıraş sonrası mahalle meydanında çocukları yıkayarak sıcak mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı serinletti.



Taleplerini geri çevirmediği için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, "Mahallemizde yaklaşık 50 çocuğumuzu, Büyükşehir Belediyesi AYBA tarafından bayram tıraşı yaptırdık. Bizlerin her dediğini yapan, bir telefonumuzla hizmet veren başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim" diyerek Başkan Çerçioğlu ve daire başkanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.