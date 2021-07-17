AK Parti Aydın Milletvekili Savaş'tan Çine'ye sulama projesi müjdesi

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 173 milyon TL proje maliyetli 'Çine Sulaması 2. Kısım Projesi' için sözleşmenin imzalandığını belirtti.



Aydın için yatırımlara ara vermeden devam edildiğini belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Bereketli topraklarımızın verimini arttırmak adına modern sulama faaliyetlerine yönelik hizmetlerimizi hızlandırıyoruz. Eskiçine, Umurköy, Camızağılı, Kargı, Kabataş, Doğanyurt, Kuruköy, Yağcılar, Evciler, Kahramanköy, Yörükler, Saraçlar, Gökyaka ve Esentepe mahallelerimiz başta olmak üzere ilçemize ve ilimize önemli bir fayda sağlayacak olan Çine Sulaması 2. Kısım projesinde sözleşme imzalandı. Yaklaşık 173 Milyon TL proje bedelli işin, 900 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Proje sonunda Gökbel Barajı’ndan alınacak su ile 66 bin 800 dekar alan arazinin modern sulama sistemine kavuşması sağlanacaktır. Hayırlı ve bereketli olsun" diye konuştu.

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