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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda şampiyonluk kutlamaları devam ediyor

İHA

Kuşadası’nda şampiyonluk kutlamaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig (BAL) PlayOff finalinde rakibi Aliağa Futbol Kulübü’nü mağlup ederek profesyonel lige çıkan Kuşadası Gençlik Spor için bir şampiyonluk kutlaması düzenledi. Necati ve Saykolar’ın sahne aldığı kutlamaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası Gençlik Spor geçtiğimiz hafta Bölgesel Amatör Lig (BAL) PlayOff finalinde rakibi Aliağa Futbol Kulübü'nü mağlup ederek Misli.com 3'üncü Lig´e yükseldi. Siyahbeyazlı ekibin 20 yıl aradan sonra yeniden profesyonel lige adım atması Kuşadası’nda büyük sevinçle karşılandı. Kuşadası Belediyesi bu sevince ortak olmak için bir şampiyonluk kutlaması düzenledi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen kutlamaya çok sayıda taraftarla birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyeleri, Kuşadası Gençlik Spor Başkanı Alim Emiroğlu ve kulüp yöneticileri katıldı. Etkinlikte sahne alan sevilen müzik grubu Necati ve Saykolar seslendirdikleri şarkılarla Kuşadası Gençlik Spor taraftarının şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

20 yıl sonra kazanılan bu başarıyı önemsediklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “20 yıl sonra Kuşadası Gençlik Spor şampiyonluğu elde etti ve profesyonel lige çıktı. Bu şampiyonluğu biz çok önemsiyoruz. Sporu seven sporcuya değer veren her Kuşadalı bu şampiyonluğun değerini çok iyi bilir. Bu akşam sizlerden daha fazla coşku ve sevinç bekliyorum. Seçim sürecinde söylemiştik. Kuşadası Gençlik Spor’un 3’üncü lige çıkması için elimizden geleni yapacağız demiştik. Bugün dediğimiz oldu. Bu muhteşem takım ve muhteşem yönetim kadrosu sayesinde Kuşadası Gençlik Spor profesyonel lige çıktı. Sizleri de unutmuyoruz. Sizin gibi muhteşem bir taraftar kitlesinin de bu şampiyonluktaki payı büyük. Bu şampiyonluğun iki mimarı var. Biri takımın BAL Ligi’ne yükselmesini sağlayan Yaser Doğan, diğeri ise kulübün mevcut başkanı Alim Emiroğlu. Dayanışma ruhuyla kol kola girerek Kuşadası Gençlik Spor’u profesyonel lige taşıdıkları için çok teşekkür ederim. Burada bulunan herkese ayrıca teşekkür ederim. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

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