Eskiden çobanlar kullanıyordu, şimdi maske üretiminde kullanılıyor Aydın’da kapari özlü maske üretildi

Dünyanın en önemli endemik bitki merkezlerinin başında gelen Ege’de bugüne kadar turşusu üretilen kapari bitkisinin özü ile şimdi de maske üretildi. İçerisinde bol miktarda antiseptik kökenli etken madde bulunan kapari özü ile üretilen 3 katlı maskenin birinci katmanın virüs ve bakterileri yok ettiği, 2. katının bakteri larvalarının üremesini engellediği, ağza temas eden 3. katının ise vücuda temiz oksijen girmesini sağladığı belirtildi.

Anadolu coğrafyasında yaşayan ve özellikle belli yaşın üzerindeki çobanların atalarından nakil yolu ile kullandıkları tedavide kullandıkları doğal yöntemlerin halen geçerliliğini koruduğunu belirten HBX ARGE (BAP)Bilimsel Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, “Ulaşım ve iletişimin çok zor sağlandığı dönemlerde atalarımız pek çok hastalık sıkıntı ile başarılı bir şekilde mücadele verdiğini göz önünde tutarak pandemi sürecinde yeniden gündeme gelen maskelerin sağlığı üzerinde çalışma başlattık. Karya Farma HBX ARGE (BAP) olarak bu çalışmalarımızda bilimsel kaynakların yanında tıp eğitimi almamış ancak atadan nakil yolu ile kendi sorunlarını kendileri çözen dağlardaki yaşlı çobanlarımızla da görüştük. Çobanların virüs ve çeşitli hastalıklara karşı halk arasında kapari olarak bilinen bitkiyi kullandığını görünce çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Kapari, dünyanın pek çok ülkesinde biz de zeytin gibi kutsal olarak kabul edilen bir bitki. İçinde antiseptik kökenli etken madde bulunduğu için hekim ve sağlık hizmeti yaygın olmayan yerlerde virüslerden korunmada ve yara iyileştirmede kullanılıyor. Bitkinin bu özelliğinden yola çıkarak kapari ile birlikte kendimize özel hazırladığımız bileşenleri özel buharlı ortamda maske kumaşına empoze ederek 3 katmanlı maske ürettik. Oldukça başarılı olduk ve bu buluşumuza da patent aldık” diye konuştu.

Korona pandemisi ile beraber hayatımıza giren maskeler ile ilgili bir inovasyon çalışması yaparak patent almayı başaran HBX ARGE (BAP) Bilimsel Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, "13 yıldan bu yana sürdürmekte olduğumuz tüm bilimsel çalışmaları özellikle ilimizde bulunan endemik bitkileri tanıyarak inceleyerek ve birebir tecrübe ederek başarıya ulaştığımızı söylemek isterim. Köyde yaşayan tecrübe sahibi yaşlılarımız ve çobanlarımızın paylaşımları bize ışık tuttu sonuca ulaşmamıza adeta kaynak oldu” diyerek doğal ürünler üzerine yaptıkları çalışmaların ADÜ Teknokent’te devam ettiğini söyledi.

Başlık ayrıca, ürettikleri maskenin önemli bir özelliğinin de en iyi filtre performansına sahip ve kullanıcının yüzüne uyumlusoluk alıp vermeyi kolaylaştırması olduğunu söyledi.

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