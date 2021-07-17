Aydın BŞB'den Didim ve Kuşadası sahillerinde hummalı çalışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi tatilcilerin daha iyi faydalanabilmesi için sorumluluk alanındaki sahillerde her gün gecegündüz temizlik çalışması gerçekleştirip plajları özel araçlarla taşlardan arındırıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaya Kuşadası Belediyesi ekipleri de katılıyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluk alanındaki plajlarda gecegündüz temizlik çalışması yaparak plajları en iyi hale getiriyor. Özellikle turizm denildiğinde akla ilk gelen tatil beldelerinden olan Kuşadası sahillerinde yapılan çalışmalarda, plajlardaki taşlar özel araçlarla toplanırken küçük çöpler de her gün temizleniyor. Plajı kullananlara daha fazla güzellik sunmak için yapılan çalışmalar Kuşadası Belediyesi ekipleriyle birlikte yapılıyor. Diğer taraftan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü gibi birimler de bayramda görev başında olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi de 7 gün 24 saat vatandaşların taleplerini yerine getirmek için hizmet vermeye devam edecek.



Büyükşehir Belediyesi'nin tatil döneminde nüfusu oldukça artan tatil beldelerinde hizmetlerin aksamaması için 24 saat esasına göre çalıştığının altını çizen Başkan Çerçioğlu sosyal medya hesaplarından da "Kurban Bayramı tatilini Kuşadası ve Didim'de geçirecek vatandaşlarımız için biz; tüm tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık. Sizlerden isteğimiz; sağlığınızı korumak adına, aşınızı olmanız, sevdiklerinizi korumanız" paylaşımında bulunmuştu.

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