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İtfaiyenin saniyelerle yarışı, sokak işgallerini gündeme getirdi A Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin kararı bir kez daha önem kazandı

İHA

İtfaiyenin saniyelerle yarışı, sokak işgallerini gündeme getirdi A Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin kararı bir kez daha önem kazandı

Aydın Efeler'de önceki gün Güzelhisar Mahallesi’nde yaşanan işyeri yangınının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından mülki amirliklere gönderilen kararın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yangın ve acil durumlarda müdahaleye engel olmasından dolayı sokakların masa ve sandalye gibi materyallerden arındırılması isteniyor.
Ev ve iş yeri yangınlarında adeta saniyelerle yarışan itfaiye ekipleri, sokak işgalleri sebebiyle yangına müdahalede zor anlar yaşarken, vatandaşlar da mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Aydın’ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 35. sokakta bir işyerinde çıkan yangın, 32 ve 33. sokaklarda olası bir yangın veya hastalık durumunda acil durum araçlarının bölgeye girememesini tekrar gündeme getirirken Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından mülki amirliklere konu ile ilgili gönderilen kararın önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alarak harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında yayalaştırılan Güzelhisar Mahallesi 32 ve 33. sokaklarının bölge esnafı tarafından konan masa, sandalye gibi materyallerle işgal edildiği ve vatandaşların sokakta yürümesinin güçleştiği, ayrıca sokağa cephe binalarda olası hastalık, yangın gibi olası bir acil durumlarda ambulans ve itfaiyenin girişinin mümkün olmadığı ve bu durumun binalarda yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eder duruma geldiği gerekçesiyle UKOME sokakların geçişe engel olacak materyallerin kaldırılması yönünde karar aldı. Alınan kararın ardından yaklaşık 1 hafta sonrasında bir işyerinde meydana gelen yangın ise adeta kararın önemini bir kez daha ortaya koydu.
“Müdahale etmemiz zor olacaktı”
Bölge esnaflarınca sokak içerisine masa, sandalye gibi materyallerin konulması sebebiyle itfaiye, ambulans gibi acil durum araçlarının sokağa girişinin imkansız hale geldiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır; “Saat 17.52 sularında 112 Çağrı Merkezimize düşen 35. sokak üzerindeki bir işyeri yangını ihbarı ile ekiplerimiz hareket etmiş ve yangına kısa sürede müdahalede bulunmuşlardır. Ekiplerimiz kısa sürede yangına müdahale etseler de bizim esas anlatmak istediğimiz şu. Güzelhisar, Hasanefendi, Kurtuluş gibi Aydın’ın en eski mahallelerindeki işyerlerinde, evlerde meydana gelen yangınlarda ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine gelse de sokaklarda giriş sıkıntılarımız oluyor. Eğer bu yangın 32 veya 33. sokakta çıksaydı, sokak içerisinde bulunan masa, sandalye ve tenteler gibi materyaller dolayısıyla bizim arkadaşlarımızın buraya girmesi mümkün değildi. Biz bu hususta mülki amirlerimize başta valiliğe, kaymakamlığa, emniyet müdürlüğüne ve Efeler Belediyesi’ne bu sokaklardaki olası bir yangında sokaklara giriş çıkışlarda itfaiye araçlarının zorlanacağını, yangına müdahalede geç kalınacağını ve bundan dolayı da can ve mal kayıplarının yoğun olabileceğini bildirdik. Şükrediyoruz ki bugün 35. sokakta oldu bu olay. Eğer 32 ve 33. sokakta meydana gelseydi bizim müdahale etmemiz zor olacaktı, bunun yanı sıra yangının diğer işyerlerine de sıçraması söz konusu olabilecekti. Bu hususta gerekli makamlara yazılarımızı yazdık. İnşallah yetkililerde bu hususta gerekli çalışmaları yaparlar. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından başta Aydın Valiliği olmak üzere Efeler Kaymakamlığı, Efeler Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü’ne gerekli yazılar gönderildi, bunların önlemi alınsın diye ama herhangi bir gelişme yok. Ayrıca bu bahse konu sokaklar UKOME kararı ile bu yol kapatılmış vaziyette. Yani burada UKOME kararının da hiçe sayılması söz konusu” dedi.
İşyerinde çıkan yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan Adanır, bölge esnafına da duyarlılık çağrısında bulunarak “Oradaki esnaflarımızın da burası gibi o yolları boşaltmalarını, insan sağlığı, can kaybının önlenmesine yönelik hareket etmelerini bekliyoruz. İşyeri yoğunluğu bu mıntıkada ve esnaflarımız da buradaki tente, oturma grupları gibi materyallerin sokağa taşmış olanlarının boşaltılması konusunda inşallah gayret gösterirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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