ÖRKOOP’ta Başkan Önal, güven tazeledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1979 yılında kurulan S.S. ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, pandemi nedeniyle yapamadığı 3 olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen genel kurulda 2. dönem için güvenoyu alan mevcut Başkan Ünal Önal yeniden başkan seçildi.

Aydın ve Türkiye’nin en büyük tarımsal Kalkınma Kooperatifleri arasında yer alan ÖRKOOP, pandemi nedeniyle yapamadığı yönetim ve denetim kurulu seçimlerini tamamladı. 2018, 2019 ve 2020 yılları için yapılan genel kurullarda bilanço, gelir ve gider tabloları, tahmini bütçe oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılında yapılması gereken genel kurula bir yıldan az kalması nedeniyle verilen önerge sonucunda yönetim kurulu üyeleri 4 yıllığına görev verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlatılan olağan genel kurulunda Divan başkanlığını kooperatifin eski başkanlarından Ahmet Ertürk yaptı. ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, ortaklara hitaben yaptığı konuşmada kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Oldukça başarılı çalışmalara ve yeniliklere imza atan Ünal Önal'a üyelerin teveccühü yoğun oldu.

2020 yılı içerisinde Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Köşk, Germencik ve Koçarlı ilçelerindeki toplam 4 bin 956 üreticiden 112 milyon 360 bin 854 Litre süt alımı yaparak üreticilere net 194 milyon 716 bin 400 TL ödeme yapıldığını kaydeden ÖRKOOPĞ Başkanı Ünal Önal, "Bir önceki 2019 yılına göre günlük ortalama 10.834 Litre süt artışı gerçekleştirdik. Kooperatifimiz tesislerinde imalatını yaptığımız ayran, yoğurt ve peynir tesisimiz şu an son derece sağlıklı çalışmakta, burada yeni teknoloji ile ürettiğimiz ürünlerimiz tüketicilerimiz tarafından beğenilmektedir. 2019 Yılı ayran, yoğurt ve peynir imalat ve satışlarımız bir önceki yıla göre ortalama yüzde 11 azalmıştır. Bunun nedeni de tüm dünyamızda görülen covid19 salgını nedeniyle tüm insanlığın zor bir yıl geçirmesi olmuştur. 2019 yılı içerisinde 8 milyon 100 bin 460 TL’lik kooperatifimizin önündeki kendi satış marketimizde olmak üzere 2 milyon 765 bin 765TL’lik süt ürünleri satışı gerçekleşmiştir. Mandıra tesisimizde imalatımızı geçen yıllardaki gibi giderek arttırmakta ve geliştirmekteyiz. 2019 yılı içerisinde faaliyete giren soğuk hava tesisimize ek organik paketleme tesisi de kurarak bölgemize artı bir değer daha kazandırmış olduk. Soğuk hava depomuzun mal bekletme kısmına yaptığımız tesisle her türlü meyve sebze paketleyerek kendi markamız ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ürün paketlemesi yapmaktayız. Bu tesisi Aydın İlimizde tek organik paketleme sertifikalı tesisimdir." dedi.

Kooperatifin organik paketleme tesisinde paketlediği ürünlerin yurtdışına satış için izin sürecinin devam ettiğini ve hedeflerinin ortaklarından aldıkları ürünleri katma değer oluşturmak olduğunu kaydeden ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, "Kooperatifimiz markasıyla tüm dünyaya pazarlamaktır. Geçen yıl içinde özellikle kooperatifimizin yıllardır eksikliği olarak gördüğümüz markalaşma çalışmaları yaparak incir, tahin, pekmez, sucuk, zeytin, zeytinyağı, kestane şekeri, bal vb. bölgemiz has ürünlerini ÖRKOOP markasıyla tüketicilerimize sunduk, bu konudaki çalışmalarımız yaygınlaşarak devam edecektir. Mart ayından itibaren yaşadığımız covid19 salgınına rağmen Denizli ve Kuşadası’nda kendi marketlerimizi ve kahvaltı salonumuzu kurduk yine kooperatifimiz bayilik sistemiyle biri Koçarlı ilçemiz merkezinde biri de Muğla Seydikemer’de olmak üzere iki adet daha kooperatif ürünlerimiz satış mağazaları kurduk. Bu konudaki çalışmalarımız artarak devam edecektir. Ve bunu her geçen gün daha da arttırmaları nedeniyle kooperatifimizin geleceğini düşünerek kiraya verdiğimiz yem fabrikamızdan 70.000 TL aylık kira geliri elde etmekteyiz. Bu yılın son çeyreğinde devletimiz kontrolündeki TÜRKŞEKER AŞ. ile işbirliğine giderek kooperatifimize ait fabrikamızda TÜRKŞEKER markasıyla sadece ilimize değil tüm yakın illere de yem üretimi ve satışı yapılmaya başlanmış bu fabrikamızda 38 personel çalışmakta ve saatte 20 ton kapasite üretiminin eksik kalması nedeniyle ikinci bir bant eklenerek saatte 40 ton kapasiteye ulaşmaya gayret etmekteyiz" dedi.



Başkan Önal açıklamasının devamında; "Bu fabrikamızda ÖRKOOP ve EGELİM YEM adı altında üretilen yemlere ilaveten TÜRKŞEKER markasıyla da yem üretimi yaparak siz değerli üreticilerimize sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yine faaliyetlerimiz arasında yer alan sözleşmeli Veteriner Hekimlerimize 2020 yılında siz üreticilerimize verdikleri hizmetin bedeli olarak net 3.158.400 TL ödeme yaptık. Yine siz üreticilerimizin tohum ihtiyacını karşılayabilmek için yıl içinde siz değerli ortaklarımızdan satın alarak ikinci el 6125 kg yonca tohumu ve 9 tür ve 2300 torba silajlık ve danelik Mısır Tohumu, yine sorgum sudan otu, tritikale, caramba, trinova, hayvan şalgamı ve yem bezelyesi tohumu tedariki ve satışını gerçekleştirdik. 2020 yılında ortak sayımızı bir önceki yıla göre 2468’dan 2837 ’ye, süt topladığımız mahalle sayımızı 202’den 209’e, çıkararak, bu yılı da 3.112.384TL net karla kapatarak karlı bir yılı daha geride bıraktık. ÖRKOOP’ ta 1979’dan günümüze kadar 41 yılda gerçekleştirdiğimiz gönül birliğimizi destek ve güvenimizle yatırıma dönüştürdük” dedi.

Ünal Önal’ın yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alacağı yeni dönem yönetim kurulu üyeleri listesi ise şu isimlerden oluştu; Yılmaz İnci, Osman Durmaz, Zeki Açık.

Üstbirlik Temsilcileri ise Ünal Önal, Ahmet Ertürk, Hüseyin Karabıyıklı, Selim Aydın ve Hasan Ali Özenel'den oluştu.

