Uzman Dr. Kunt’tan ‘Güneş çarpması’ uyarısı “Vücut ısısının fazla yükselmesi beyin kanamasına neden olabilir”

Ege Bölgesi’nde çöl sıcakları etkisini sürdürürken uzmanlar, güneş çarpmalarına karşı vatandaşları uyardı. Başarılı çalışmaları ve alanındaki uzmanlığı ile bilinen Nöroloji Uzmanı ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Refik Kunt, çok sıcak ve nemli havalarda vücut ısısının gereğinden fazla yükselmesinin vücutta ve beyin hücrelerinde hasara neden olabileceğini söyleyerek şu sıralar öğlen saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye etti.

Türkiye’nin içinde yer aldığı Kuzey Yarımküre’de yılın en sıcak günlerinin yaşandığını ve Türkiye’deki en sıcak illerin başında da Aydın, İzmir ve Muğla illerinin geldiğini kaydeden Nöroloji Uzmanı Refik Kunt, bu günlerde sıcaklara karşı herkesin dikkatli olmasını istedi. Güneşe fazla maruz kalma durumunda meydana gelen güneş çarpmasından en çok yaşlılar ve çocukların etkilendiğini ifade eden Uzman Dr. Kunt, “Bu dönemde güneş çarpması cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeksizin herkesi olumsuz etkileyebilir. Çok sıcak ve çok nemli havalarda vücut ısısının gereğinden fazla yükselmesi vücutta ve beyin hücrelerinde hasara sebebiyet verebilir. Bu nedenle aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde aşırı derecede güneşte kalmak beyin kanamasına bile yol açabilir” diyerek sıcaklığın yüksek olduğu günlerde çocuk ve yaşlıların yanı sıra kronik rahatsızlığı olanların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamasını istedi.

Denize gidenler de dikkatli güneşlenmeli

Sadece işi dolayısıyla dışarıda olanlar değil tatilde olanların da dikkat etmesini isteyen Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, "Suda serinlerken ve sudan çıkıp güneşlenirken de dikkatli güneşlenmeliyiz. Bilinçsiz ve dikkatsiz güneşlenmek sağlıklı insanlarda ve gençlerde bile travmaya neden olabilir” dedi.

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