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Aydın’da gök cismi kameraya yansıdı Gördüklerini kaydeden şahıs, cismin ufo olduğunu iddia etti

İHA

Aydın’da gök cismi kameraya yansıdı Gördüklerini kaydeden şahıs, cismin ufo olduğunu iddia etti

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan Jülide Oflas, sabaha karşı Efeler ilçe merkezinde görüp kamera ile kaydettiği gök cisminin ufo odluğunu iddia etti. Cismin uzmanlarca incelenmesini isteyen Oflas, “Görüntüsünü çektiğim cismi daha sonra internetten detaylı olarak inceledim. Bana göre bu cisim ufo” diye konuştu.
Kameralara yansıyan gök yüzündeki parlak cismi, sabaha karşı saat 04:50 sıralarında gördüğünü belirten Jülide Oflas, “Efeler ilçe merkezinde oturuyorum. Havalar aşırı sıcak olduğu için balkonda serinlemeye çalışıyordum. Bu sırada bana doğru yaklaşan parlak iri bir cisim üstümüze doğru gelmeye başladı. İlk etapta meteor parçası zannettim. Ancak cisim daha sonra ilginç bir şekilde kayboldu. Fotoğraf ve görüntüsünü çektiğim bu cisim bence ufo idi” diyerek cismin gökbilimciler tarafından incelenmesini istedi.

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