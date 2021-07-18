Aydın’da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

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Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaban hayvanı yakalamak için su birikintileri yanına konulan tuzaklar ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Didim ilçemizde gerçekleştirilen Av KorumaKontrol faaliyetimizde; su birikintileri yakınlarına yerleştirilmiş tuzaklar tespit edilerek, imha edilmiştir. Alanda mevcut durumda bulunan fotokapanlarımızdan elde edilen görüntüler neticesinde, kabahatlinin kimliği tespit edilerek; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefeti nedeniyle İdari Para Cezası uygulanmıştır” denildi.

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