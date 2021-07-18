Aydın’da bayram boyunca hava açık olacak

Aydın’da Kurban Bayramı boyunca güneşli hava etkili olacak, hava sıcaklıkları ise bayramın birinci ve ikinci gününde mevsim normallerinde, diğer iki günde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları arife günü ile bayramın ilk iki gününde normale dönecek. Bayramın 3. ve 4.gününde ise hava sıcaklıkları tekrar artış göstererek, mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Aydın’da havanın Pazartesi 34, Salı 35, Çarşamba 37, Perşembe 40, Cuma 39 derece olması bekleniyor.

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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