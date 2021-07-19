Bakan Koca: "Aydın maviye yaklaştı" "Bayramda tedbirlere uymak, bayram sonrasını da bayram eder"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Korona virüs ile mücadelede Aydın'ın yüzde 75'inin aşılandığını belirterek, "Aydın maviye yaklaştı" dedi.



Tüm dünyada etkisini gösteren ve ülkemizde de 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Başlatılan aşılama çalışmaları hızla ilerlerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımla Aydınlılara müjdeli haberi verdi. Bakan Koca, Aydın'ın yüzde 75'inin aşılandığını ve risk haritasında düşük risk grubunu gösteren mavi renge yaklaştığını kaydetti. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları bayramda tedbirlere taviz vermeden uymaya davet eden Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder."

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