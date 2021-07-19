Ballıpınar Yaylası, tatilcilerin yeni gözdesi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ballıpınar Yaylası, tatilcilerin yeni gözdesi oldu

İHA

Ballıpınar Yaylası, tatilcilerin yeni gözdesi oldu

Tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte Aydın’ın önemli ilçelerinden olan Karacasu, artan hava sıcaklıkları ile birlikte yaylalarıyla da ön plana çıkmaya başladı.

Kuşbakışı manzaraları ile misafirlerine görsel şölen sunan ve çevresindeki ormanlık alanlarıyla da adeta oksijen deposu olan Ballıpınar Yaylası ise vatandaşların yeni gözdesi oldu. Ballıpınar Kooperatifi’ne ait aile çay bahçesinin işletmecisi olan Coşkun Çoban ise “Havasıyla, suyuyla, bol oksijeniyle, muhteşem manzarasıyla tanışmaları için herkesi yaylamıza bekleriz” diyerek doğaseverleri yaylaya davet etti.
“Karacasu’nun saklı bahçesi”
Yaklaşık 25 yıldır pide ustalığı yapan Coşkun Çoban, 5 yıldır ailesi ile birlikte kooperatife ait aile çay bahçesini işletiyor. İlçe genelindeki 25 yayla arasında Ballıpınar çok az bilindiğini ifade eden Çoban, “BallıPınar Yaylamız çok fazla bilinmiyor ama burası Karacasu’nun yalancı cenneti diyebiliriz. Karacasu’nun asıl manzarası burada aslında. Buranın pidesi, ızgarası her şeyi meşhur ama farklı lezzetlerinden bir tanesi de kavurmalı pidesi. Normalde burada kıymalı pideden başka bir şey olmuyordu. Şimdi ise kavurmalı pidemiz kıymalı pidenin önüne geçti ve Karacasu’nun damak tadı değişiyor diyebiliriz” dedi.

Ballıpınar’ın her daim serin havası ile vatandaşlara ideal bir yaşam alanı sunduğuna dikkat çeken Çoban; “Yaylamız aslında hem manzarası hem doğası ile gelenlerin gözdesi oluyor. Buraya gelen vatandaşlarımız bir daha başka yaylaya gitmiyor. En sıcak günlerde bile serin havası ile vatandaşlarımıza ideal yaşam alanı sunuyor. Oksijen deposu ormanları ve görsel şölen oluşturan manzaralarını görmeleri için tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Koca: "Aydın maviye yaklaştı" "Bayramda tedbirlere uymak, bayram sonrasını da bayram eder"
YEREL HABERLER Bakan Koca: "Aydın maviye yaklaştı" "Bayramda ...
Canını saniyelerle kurtardı Gençlerin kavgasını, çevredeki erkeklere rağmen bir kadın ayırdı
YEREL HABERLER Canını saniyelerle kurtardı Gençlerin kavgasını, ...
Bacanağını pompalı tüfekle öldürmüştü, Aydın’da yakalandı
YEREL HABERLER Bacanağını pompalı tüfekle öldürmüştü, Aydın’da ...
Nazilli’de çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Nazilli’de çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi
Başkan Çerçioğlu: “Kurban Bayramınız mübarek olsun”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu: “Kurban Bayramınız mübarek olsun”
Kuşadası'nda Kurban Bayramı Denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Kurban Bayramı Denetimi
Aydın’da bayram boyunca hava açık olacak
YEREL HABERLER Aydın’da bayram boyunca hava açık olacak
Denize ve paralı havuza gidemeyen çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı
YEREL HABERLER Denize ve paralı havuza gidemeyen çocuklar süs ...
Başkan Günel muhtarlar ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Günel muhtarlar ile buluştu
Alkollü sürücü "Ben kullanmıyordum" dedi, polisleri inandıramadı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü "Ben kullanmıyordum" dedi, polisleri ...
Aydın’da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ...
Kurbanlık develer, 25 bin liraya kadar alıcı buluyor
YEREL HABERLER Kurbanlık develer, 25 bin liraya kadar alıcı buluyor
Aydın’da gök cismi kameraya yansıdı Gördüklerini kaydeden şahıs, cismin ufo olduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Aydın’da gök cismi kameraya yansıdı Gördüklerini ...
Uzman Dr. Kunt’tan ‘Güneş çarpması’ uyarısı “Vücut ısısının fazla yükselmesi beyin kanamasına neden olabilir”
YEREL HABERLER Uzman Dr. Kunt’tan ‘Güneş çarpması’ uyarısı “Vücut ...
Kuşadası Kurban Bayramı’na hazır
YEREL HABERLER Kuşadası Kurban Bayramı’na hazır
Kuşadası Belediyesi halkın sorunlarını yerinde dinliyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi halkın sorunlarını yerinde ...
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü
Klima bomba gibi patladı, tüm ev yandı bölgede elektrikler kesildi
YEREL HABERLER Klima bomba gibi patladı, tüm ev yandı bölgede ...
Nazilli'de kurban bayramı öncesi sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli'de kurban bayramı öncesi sahte para ...
Kuşadası’nda duvarlar sanatla renkleniyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda duvarlar sanatla renkleniyor
Güvercinada’nın muhteşem atmosferinde şan konseri
YEREL HABERLER Güvercinada’nın muhteşem atmosferinde şan konseri
ÖRKOOP’ta Başkan Önal, güven tazeledi
YEREL HABERLER ÖRKOOP’ta Başkan Önal, güven tazeledi
İtfaiyenin saniyelerle yarışı, sokak işgallerini gündeme getirdi A Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin kararı bir kez daha önem kazandı
YEREL HABERLER İtfaiyenin saniyelerle yarışı, sokak işgallerini ...
Aydın BŞB'den Didim ve Kuşadası sahillerinde hummalı çalışma
YEREL HABERLER Aydın BŞB'den Didim ve Kuşadası sahillerinde hummalı ...