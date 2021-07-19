Başkan Atabay, yoğun ilgi gören takı stantlarını gezdi

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Belediyesi'nin katkılarıyla binlerce yıllık Apollon Tapınağı'nın bulunduğu sokağa kurulan Apollon Takı Stantlarını gezerek, zanaatkar kadınlarla bir araya geldi.

16 25 Temmuz 2021 tarihleri arasından Apollon Tapınağı'nın yanına kurulan Apollon Takı Stantları ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Zanaatkar kadınlara ekonomik olarak katkı sağlamak amacıyla Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın öncülüğünde kurulan Apollon Takı Stantları Didim’e gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret ettiği yerlerden biri haline geldi. Yoğun kalabalıkların yaşandığı takı stantlarını önceki gün Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'da ziyaret etti. Tüm stantları gezen Başkan Atabay vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile stantlarda bir araya gelen zanaatkar kadınlar, ülkemizi ve tüm dünyayı saran Koron avirus dolayısıyla sıkıntıya uğradıklarını, Başkan Atabay'ın kendilerine böyle bir fırsat verdiği için teşekkür ettiklerini belirtti. Başka zamanlarda da böyle stant almak istediklerini dile getiren Zanaatkar kadınlar, Apollon Takı Stantlarının süresinin biraz daha uzatılması konusunda Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’dan talepte bulundu.

Apollon Takı Stantlarına, stant açan zanaatkar kadınların istek ve şikayetlerini dinleyen, Başkan Atabay, "Zanaatkar kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik anlamda geri dönüşüm sağlanması için stantlarımızı açtırılmasını sağladık. Zanaatkar kadınlarımıza desteğimiz devam edecektir. Apollon Takı Stantlarımız 25 Temmuz 2021 tarihine kadar kapılarını açık tutacaktır. Yoğun ilginin ve talebin devam etmesi halinde süreyi uzatabiliriz. Tüm vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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