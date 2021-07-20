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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Hayati Atlı'dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

İHA

Başkan Vekili Hayati Atlı'dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yerine vekalet eden İyi Partili Meclis Üyesi Hayati Atlı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde görev yapan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Başkan Vekili Hayati Atlı, kamu personelinin yurdun dört bir köşesinde toplumun huzurunu sağlamak için fedakarca çalıştığına dikkat çekerek "Millet İttifakı olarak güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olduk" dedi.

Kuşadası'nda protokol üyeleri Kurban Bayramı'nda da görev yapan kamu personeli ile bir araya geldi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Fatih Çeitinkaya ve Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Aziz Bostan'ın yer aldığı heyetin ilk durağı Davutlar Mahallesi'ndeki Polis Merkezi Amirliği oldu. Heyet, daha sonra Güzelçamlı Jandarma Komutanlığı ve kent merkezindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

"Güvenlik güçlerimizin yanındayız"
Tüm güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Vekili Hayati Atlı, "Ülkemizin dört bir köşesinde vatandaşların huzurunu sağlamak için büyük bir özveri ile çalışan güvenlik güçlerine ne kadar teşekkür etsek az. Biz Millet İttifakı olarak güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olduk. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da CHP ve İYİ Partili yöneticiler, ülkenin refahı ve toplumun kalkınması için çalışıyorlar. Baştan başa ülkemizin güvenliğini sağlayan sizlerle hedefimiz ve temennimiz aynı. Yüreklerimiz her zaman güvenlik güçlerimizle birlikte" diye konuştu.

"Sizlere çok şey borçluyuz"
Belediye Başkan Vekili Atlı ve diğer protokol üyelerinin son durağı ise Kuşadası Devlet Hastanesi oldu. Burada, Covid19 pandemisi sürecinde büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Atlı, "Sizlere çok şey borçluyuz. Bir buçuk senedir Korona virüs salgını ile mücadelenin başkahramanları siz oldunuz. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç bilir ve bayramlarını kutlarız" dedi.

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