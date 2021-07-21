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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 yıl önce haber sunuyordu, şimdi mahallesine derman oluyor

İHA

15 yıl önce haber sunuyordu, şimdi mahallesine derman oluyor

Yaklaşık 15 yıl önce bir yerel televizyonda haber spikerliği yapan Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, mesleğini bırakarak, 2009 yılında girdiği seçimlerde Efeler ilçesinin ilk kadın muhtarı oldu. Spikerliği bırakmasının ardından 3 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Taşçıoğlu, şimdilerde mahallesinin dertlerine derman oluyor.
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, bir zamanlar sunduğu haberler ile kamuoyunu bilgilendirirken, şimdiler de mahallesinin derdine derman oluyor. Yaklaşık 15 yıl önce bir yerel televizyonun ana haber bültenlerini sunan Taşçıoğlu, kadın gözüyle hizmet farkı için girdiği 2009 seçimlerini kazanarak, o dönemde Efeler ilçesinin ilk kadın muhtarı oldu. Yaklaşık 10 bin nüfusu olan mahallede 3 dönemdir muhtarlık görevini devam ettiren Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, yaptığı hizmetlerle de mahalle sakinleri ile gönül bağı kurdu. Yaptığı birçok proje ile mahallede gönüllere dokunmaya gayret ettiklerini belirten Taşçıoğlu, zaman zaman spikerlik mesleğini özlese de muhtarlık görevinin kendisini daha çok mutlu ettiğini söyledi. “Giymiyorsan Giydir” projesi olmak üzere birçok sosyal hizmetler de gerçekleştiren Muhtar Taşçıoğlu, çevreci yönüyle de mahalle sakinlerine örnek oluyor.

“Her sıkıntımızı rahatça paylaşabiliyoruz”
Mahallelerine kadın eli değmesinin çok iyi olduğunu ifade eden mahalle sakini Belçin Uysal; “Muhtarımızdan çok memnunum. Herkese kol kanat geren bir bayan ve Fatih Mahallesi’ne bir bayan elinin değmesi çok güzel bir şey. Her mahalleye bir bayan muhtar lazım bence. Ayrıca muhtarımız bayan olduğu için biz bayanlar olarak rahat bir şekilde muhtarlığımıza gelip gidebiliyoruz. Her sıkıntımızı rahatça paylaşabiliyoruz. Ben hiç çekinmeden her derdimi muhtarım ile paylaşabiliyorum” dedi.

“Gönüllere dokunmak beni mutlu ediyor”
2006 yılında bir yerel televizyonda ana haber spikerliği yaptığını ifade eden Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu; “2006 yılında Aydın’da hizmet veren bir yerel televizyon kanalında ana haber spikeri olarak çalışmaya başladım. Aynı yıllarda Yerel Gündem 21 Kadın Platformu’nda da gönüllü olarak çalışandım. Arkadaşlarımız ile birlikte mahalleleri gezerken, ‘biz neden muhtar olmuyoruz’ diye konuşuyorduk. 2009 yılında da ilimizde Yerelden Genele Kadın Projesi vardı. Bu proje içerisinde yer aldık ve kadın muhtar adaylarını destekleyen bir projeydi. Ben de Fatih Mahallesi’nde 3 erkek rakibime karşı kadın muhtar olarak seçimi kazandım. Sevinçliyim, onurluyum. Fatih Mahalle sakinlerime çok teşekkür ediyorum bu onurlu görevi bana verdikleri için. Haber sunmak ve spikerlik benim çok severek yaptığım bir meslekti. Ancak muhtarlık da en az spikerlik kadar beni mutlu ediyor. Gönüllere dokunmak, hizmet etmek beni mutlu ediyor. 13 yıldır da gönüllerin muhtarı oldum, çok mutluyum” dedi.
Kadın gözüyle hizmet farkını sunmaya çalıştığını ifade eden Muhtar Taşçıoğlu; “Zaman zaman spikerlik mesleğimi özlesem de muhtar olarak çok kişiye dokunmak beni daha çok motive ediyor. 13 yıldır tek işim muhtarlık. Ek bir iş yapmıyorum. En iyi şekilde mahalleme hizmet etmek için zamanımı geçiriyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadın gözüyle hizmet farkını sunmaya çalışıyoruz. Bir çok sıkıntı yaşayan mahalleli kadınlarımız ile birlikte sorunlarını en hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz” dedi.

“Seçim ailede kazanılır”
Muhtar adayı olma konusunda ailesinin olumlu bakmadığını ve seçimin önce ailede kazanılacağını vurgulayan Taşçıoğlu; “Muhtar adayı olma fikrimi aileme danıştığımda ilk başlarda çok olumlu bakmadılar. Daha sonraki süreçte onları ikna ettiğimde anladım ki, seçim önce ailede kazanılır. Kadın adaylar önce ailelerine, çevrelerine adaylıklarını kabul ettirirlerse, seçimi büyük ölçüde kazanmış sayılırlar” dedi.

“Beni, sekreter sanıyorlardı”
İlk göreve geldiğim zaman kendini muhtarın sekreteri zannettiklerini ifade eden Taşçıoğlu; “İlk muhtar olduğum zaman, muhtarlığımıza gelen ya da telefonla arayan vatandaşlarımız beni muhtarı sekreteri sanıyorlardı ve ‘Muhtar Bey yok mu?’ diyorlardı. Onlara muhtar benim demek çok keyifli oluyordu. Oysa ki seçilmiş kadın muhtarlar olarak hepimiz çok özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bir kadının da bu işi çok daha güzel yapabileceğini ispatlamak için ekstradan sosyal hizmetler de yapıyoruz. Biz de aza arkadaşlarımız ile birlikte 13 yıldır gönüllere dokunmaya gayret ettik. Bunu da güzel bir şekilde başarabildiğimizi düşünüyorum” dedi.
Muhtarlığı sadece bir büro olmadığının da altını çizen Taşçıoğlu; “Muhtarlığımız, tüm mahalle sakinlerimizin ortak kullanım alanı. Kadınlar rahatlıkla muhtarlığımıza gelip her türlü sorunlarını bizimle paylaşabiliyorlar ve onların sorunlarını çözme noktasında da gayret ediyoruz” dedi.

“Her yere bisikletimle gidiyorum”
Hizmetlerinin yanı sıra günlük hayatında da ulaşım aracı olarak kullandığı bisikleti ile mahalle sakinlerine örnek olan Muhtar Taşçıoğlu; “Mahallemde her yere bisiklet ile ulaşıyorum. Kurumlara giderken de bisikletimi kullanıyorum. Mahallemize de iyi örnek olduğumu düşünüyorum. Çünkü mahallemizde bisiklet kullanan kadın ve çocuklarımızın sayısında da artış oldu. Bisiklet daha çevreci bir ulaşım aracı. Çocukluk yıllarımda ailem bisiklet binmeme çok izin vermezdi. Ben belli bir yaştan sonra bisiklet kullanmayı öğrendim ve şimdi her yere bisikletim ile gidiyorum ve bu beni çok mutlu ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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