Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde bariyerlere çarparak yol dışına çıkan araçtaki ikisi çocuk, üç kişi yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Eskiçine Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AyıdnMuğla karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarparak yolun dışına savrularak, yol tabelasına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü ve yolcu konumdaki 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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