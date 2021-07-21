HBX AR-GE bu defa sığır ve davarlar için çalıştı “3K Enerji Yemi’ ile tüm işletmelerin ari işletme olması hedefleniyor

– Merkezi Aydın’da bulunan, ADÜ Teknokent’te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX ARGE ekibi doğal bitkiler üzerinde sağlık alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Son çalışması ile sığır ve davarlar için ‘3K Enerji Yemi’ adı altında bir üretim yapan ekip, karadut, karabaş otu ve karakekik bileşenleri ile oluşturduğu enerji yemi ile tüm işletmelerin hastalıktan ari işletme olmasını hedeflediğini belirtti.

Çok zengin bitki örtüsüne sahip Aydın’da kendiliğinden yetişen karadut, karabaş otu ve kara kekiğin aslında canlılar için birer şifa deposu olduğunu belirten HBX ARGE (BAP)Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, bu buluşlarına da Türk patent Enstitüsü’nden 2020/08797 numarası ile tescil ettirdiklerini söyledi. Bugün ülke genelindeki büyük ve küçükbaş hayvancılık işletmelerindeki önemli kayıplardan birinin de hastalık ve enerji yetersizliği olduğunu kaydeden Başlık, “Maalesef insan besinlerinde olduğu gibi hayvan besinlerinde de her şey fenni ve doğallıktan uzaklaşmaya başladı. Hayvanlar da insanlar gibi canlı ve benzer metabolizmaları dolayısıyla sık sık hastalanıp strese giriyor. Hayvancılık İşletmelerinin en önemli sorun ve sıkıntılarının başında hastalıklar geliyor. Ve devlet hastalıktan ari işletmelerin çoğalması için ciddi çalışmalar yapıyor. Biz hem hayvanların sağlığı ve enerjisi hem de tabiatta topraktan yetişen ve eşil olan hiçbir şeyin atık olmadığını göstermek için bu çalışmayı yaptık. Eskiden nasıl çöp diye bir şey yok ise bu proje ile de hiçbir bitki, sebze ve meyvenin çöpe gitmemesini hedefliyoruz. Aynı zamanda tabiatta kendiliğinden yetişen ve kıymeti bilinmeyen bu bitkilere değer katmak istiyoruz” dedi.

3K adlı yemde kullandıkları karadutu insan ve hayvan vücudunun sentezleyemediği yağları sağlıklı hücreye dönüşmesini sağladığı için, karabaş otunu sindirim sistemi ve metabolizmayı düzenlediği için kara kekiği de güçlü antiseptik ve antioksidan özelliğinden dolayı kullandıklarını kaydeden Başlık, çalışmalarına destek veren İstanbul'da Prof.Dr.Hüseyin Hüsnü Gündüz ve Azerbaycan Bakü'de bulunan Prof. Dr. Adil Allahverdiyev’e teşekkür etti.

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