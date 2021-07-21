Didim’de bayram bereketi Nüfus 1 milyona yaklaştı, Altınkum’da adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın'ın turistik ilçesi Didim’e tatilci akını yaşandı. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.



9 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla turizm merkezlerine tatilci akını yaşanırken, Aydın'ın turistik ilçesi Didim’e de tatilci akını yaşandı. Didim’in en gözde plajı olan Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmazken, ilçede bulunan 1, 2 ve 3'üncü koy halk plajları, Cennet Koyu, Manastır Koyu ve Yeşilkent Plajlarında da aynı doluluğun yaşandığı görüldü. İlçede hava sıcaklığı 39 dereceyi bulurken, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler kendilerini Didim’in serin sularına bıraktı.



Altınkum Plajı serinlemek isteyenlerin ilk tercihi tercihi olurken bazı vatandaşlar su sporları yaparak tatilin tadını çıkarttı. İlçede otellerin doluluk oranların yüzde 90'ı aşarken, işletmeler de doluluktan nasibini aldı. İlçede her geçen gün araç sayısı artarken, nüfusun ise 850 bin aştığı ve 1 milyon sınırına yaklaştığı öğrenildi.

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