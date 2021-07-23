Nazilli'de Cesur'da mutlu son

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de 3 yıl aradan sonra mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor, iç transferde Bünyamin Cesur Karataş'la yeniden anlaştı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon 3'üncü Lig'de yaşadığı şampiyonluğa 25 maçta 5 golle katkı veren Cesur, 1 yıllık sözleşme yeniledi. Başarılı futbolcu Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, "Şampiyonluk yaşadığım Nazilli Belediyespor'da kaldığım için çok sevinçliyim. Nazilli'yi ve Nazilli Belediyespor'u çok seviyorum. Yeni sezonda da takımımızın başarısı için çaba harcayacağım" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2021-07-23 11:46:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.