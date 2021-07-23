Nazilli'de Cesur'da mutlu son

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de 3 yıl aradan sonra mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor, iç transferde Bünyamin Cesur Karataş'la yeniden anlaştı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon 3'üncü Lig'de yaşadığı şampiyonluğa 25 maçta 5 golle katkı veren Cesur, 1 yıllık sözleşme yeniledi. Başarılı futbolcu Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, "Şampiyonluk yaşadığım Nazilli Belediyespor'da kaldığım için çok sevinçliyim. Nazilli'yi ve Nazilli Belediyespor'u çok seviyorum. Yeni sezonda da takımımızın başarısı için çaba harcayacağım" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-07-23 11:46:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.