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Kızı için diktiği elbise hayatını değiştirdi, şimdi dünyaya ihraç ediyor

İHA

Kızı için diktiği elbise hayatını değiştirdi, şimdi dünyaya ihraç ediyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Sultan Gürsoy Macaroğlu’nun hayatı 8 yıl önce kızına diktiği elbiseyle değişti. Diktiği elbise çevresinden beğeni toplayınca atölye açmaya karar veren Macaroğlu, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor.
Kızına aradığı kıyafeti bulamayınca kendi dikmeye karar veren bir çocuk annesi Sultan Gürsoy Macaroğlu, kızını mutlu etmek isterken adeta hayatını değiştirdi ve kızı için diktiği kıyafetlerle dünyaya açıldı. 8 yıl önce dünyaya gelen kızı Mila’nın ilk doğum gününde istediği kombin kıyafeti bulamayan 33 yaşındaki Macaroğlu, kendi kıyafetini dikmeye karar verdi. Kızı ve kendisi için diktiği elbise çevresindekilerin de beğenisini toplayınca genç kadın atölye açmaya karar verdi. Aldığı “Evde iş yapabilir” belgesinin ardından evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Macaroğlu, kıyafet ve kostüm yapmaya başladı. Özel tasarım kıyafet ve kostümlerinin ilgi görmesi üzerine kendi işletmesini açarak seri üretime geçen Macaroğlu, ürettiği ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına ve birçok Avrupa ülkesine gönderiyor.

“Aslında tüm annelerin hayaliymiş”
Girişimcilik hikayesinin bir hayal ile başladığını ifade eden Sultan Gürsoy Macaroğlu, “Aslında 8 yıl önce kızımın bir yaş doğum gününde hayalini kurduğum elbiseyi bulamamakla başladı benim girişimcilik hikayem. Anne kız olarak bir örnek kıyafet giymek istedim, o zamanlar çok araştırdım, hatta sosyal medyada da çok araştırdım ama bir türlü istediğim kıyafeti bulamadım. Ben de evde kendi imkanlarımla aldığım bir takım malzemelerle bir örnek anne kız kıyafet tasarladım. Kıyafetle ilgili yakın çevremizden çok güzel tepkiler aldım ve ürünü nereden aldığımı merak edenler oldu. Kendim diktiğimi söylediğimde ise bunu bir işe çevirmem gerektiğinin sinyallerini almıştım orada. Sonrasında yakın çevreme de dikmeye başladım. Evimin bir odasına koyduğum küçük bir dikiş makinesi ile başladım. Dışarıdan aldığım küçük malzemeleri eve getirerek devam ettim. Hatta bunun her aşamasını kızım Mila ile birlikte yaparak büyüdük. Küçük bir şekilde evimin bir köşesinde bu işe başlamak beni daha da cesaretlendirdi. Çünkü gördüm ki benim kızım için kurduğum hayal tüm annelerin hayaliymiş. Evde yaptığım kıyafetleri sosyal medya aracılığıyla duyurdum ve kargolayarak satışlarını gerçekleştirdim. Çok araştırdım, çünkü bildiğim ve öncesinde yaptığım bir iş değildi bu. Farklı bir mezuniyetim var üniversiteden. Sonuç olarak bir hayal ile ortaya çıktı ve bir hayal ile büyüdü bu iş” dedi.

“Birçok ülkeye ihraç ediyor”
İnternet üzerinden aldığı ölçülerle kişiye özel tasarımlar yaptıklarını ifade eden Macaroğlu, “Anneler kendini nasıl mutlu hissediyorsa, çocuklarını nasıl görmek istiyorlarsa o şekilde üretim yapıyoruz. Tamamen kişiye özel çalışıyoruz. Onların istedikleri kumaşlarla, onların istediği modelleri üretiyoruz. Daha fazla büyümek ve daha fazla insana ulaşmak adına da 2016 yılında Aydın’a taşındım. Sadece evde yaptığımız iş bize yetmemeye başlayınca Aydın’a taşınma kararı aldık ve ilk mağazamızı Aydın’a açtık. Ürünlerimizi aslında birçok seçeneklerle yapıyoruz. Anne kız kıyafetler, tek çocuk kostümleri gibi. Özellikle yurt dışındaki fotoğrafçılara ürün gönderiyoruz. Çünkü fotoğrafçılarda kendi ailelerini mutlu görmek istiyor. Fransa, Amerika ve Almanya bizim çok fazla ürün gönderdiğimiz ülkeler ve bizim için Aydın’ın bir ilçesinden farksız. Bu şekilde insanların hayallerini gerçekleştirerek büyümeye devam edeceğiz” dedi.

“Yapamam demeyin”
İnterneti faydalı yönde kullanarak bir ihracatçı konumuna gelen Macaroğlu’nun azmi görenlerin takdirini kazanırken, girişimci olmak isteyen kadınları da cesaretlendiriyor. Kadınların her işi yapabileceğine dikkat çeken Macaroğlu, “Ben 8 yıl önce kızımın mutluluğu için çıktığım bu yolda bir cesaret örneği gösterdim. Beni cesaretlendirenlerin yanında uzaktan ölçü olmaz, sosyal medyadan olmaz gibi söylemlerle cesaretimi kırmaya çalışanlar da oldu. Bu sebeple girişimcilik örneği göstermek isteyip de cesaret edemeyen kadınlarımıza çağrım şu; sadece yapabilirsin diyenler olmayacak karşınızda, yani karşınıza birçok olumsuzluklar çıkacak ama pes etmeyin. Çünkü ben küçük evimin bir odasında başlayarak şu an birçok ülkeye ürün diken bir kadın olduysam bu yapamazsın diyenleri dinlememem sayesinde oldu. Sizler de yapamam demeyin, kadın isterse her şeyi yapar ve kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok” diyerek tüm kadınlara çağrıda bulundu.
Annesinin diktiği kıyafetleri çok sevdiğini söyleyen 8 yaşındaki Mila ise, “Annemin diktiği kıyafetleri çok seviyorum ve severek giyiyorum. Her istediğimi diktiği için de çok mutluyum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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