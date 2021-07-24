Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Bugün ve yarın akşam saatlerine kadar orta ve güney Ege’de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Orta ve Güney Ege'de, rüzgarın bugün ve yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden zaman zaman 6 ila 8 bofor kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şiddetine ulaşacak hızlarda esmesi beklenmektedir. Fırtınanın, yarın (Pazar) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir” denildi.

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