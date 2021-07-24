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Bayramda bile hiçbir yakınının arayıp sormadığı ortaya çıktı Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri oksijen tüpüyle içeri girdi, yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı

İHA

Bayramda bile hiçbir yakınının arayıp sormadığı ortaya çıktı Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri oksijen tüpüyle içeri girdi, yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı

Aydın'da Kurban Bayramı'nın son gününde yaşanan bir olay, yok olan komşuluk ilişkilerini ve eski bayramların mazide kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Efeler ilçe merkezinde bulunan bir apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine harekete geçen ekipler, evde yaşayan 65 yaşındaki kadını ölmüş halde buldu. Yaşlı kadını bayramda da kimsenin arayıp sormadığı ortaya çıktı.
Efeler İlçe Merkezi Mimarsinan Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan 14 numaralı apartmandaki dairelerden birinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri durumu polise ihbar etti. Apartmana gelen polis ekipleri kapıyı ısrarla çalmalarına rağmen cevap alamayınca bu defa kimsesi olmadığı belirtilen yaşlı kadının evine girebilmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen Büyükşehir İtfaiyesi itfaiye aracının merdiveni ile evin sokağa bakan penceresinden daireye ulaştı. Ancak evdeki aşırı kötü koku nedeniyle kimse evin içine girmedi.
Oksijen tüpleri ile içeri girilebildi
Normal maske ile içeri girmenin imkansız olduğu olayda polis de itfaiyeden yardım istedi. Ve itfaiye ekipleri oksijen tüpü ile daireye girerek evin içinde kontrol yaptı. Yapılan kontrolde evde yalnız başına yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Munise S. isimli kadının günler önce vefat ettiği ve bayramda bile kimse arayıp sormadığı için bedeninin koktuğu öğrenildi.
Henüz bayram kutlamaları ve bayramlaşmanın devam ettiği bu günlerde yaşanan olay, yok olan komşuluk ilişkilerini ve mazide kalan eski bayramların güzelliğini hatırlattı. Yaşlı kadını bayramda bile kimsenin arayıp sormadığı ortaya çıkarken, Munise S.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsiye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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