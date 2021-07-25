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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelin yüzme havuzunda boğularak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ahmet Erbıçakçı hayatını kaybetti.

6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelin yüzme havuzunda boğularak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ahmet Erbıçakçı hayatını kaybetti.
Olay, 23 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde Muğla Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Erbıçakçı oteldeki havuza girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çocuğun boğulduğunu fark eden vatandaşlar küçük çocuğu havuzdan çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erbıçakçı'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Erbıçakçı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erbıçakçı'nın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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